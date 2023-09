Aragonès aspira a aprovar els pressupostos del 2024 amb una "àmplia majoria"

Exigeix "corregir el dèficit fiscal" de cara als comptes de l'any vinent

BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dimarts que el Govern aspira a aprovar els pressupostos del 2024 amb una "àmplia majoria" del Parlament, després de pactar els d'aquest any amb el PSC i els comuns.

Durant el seu discurs en el debat de política general a la cambra catalana, ha sostingut que treballen en uns comptes que siguin "el màxim d'útils per a la ciutadania", que impulsin el teixit productiu i que recullin les aportacions dels agents socials.

No obstant això, ha alertat que "el gran repte" de cara a les finances del 2024 és incrementar els recursos de la Generalitat.

"I això passa també i, sobretot, per corregir el dèficit fiscal crònic", que el Govern xifra en 22.000 milions d'euros a l'any, ha recordat Aragonès.

UNA XIFRA "VERGONYOSA"

El president ha qualificat de vergonyosa aquesta xifra i ha advertit que es tracta d'un assumpte que "s'ha de resoldre", ja que va en detriment dels hospitals, escoles i serveis a Catalunya, ha dit.

"Si no podem acompanyar millor la ciutadania en aquests moments, és en bona part per la manca de recursos, uns recursos que el nostre sistema econòmic i les bases fiscals del país produeixen, però que van a l'Estat i no tornen", ha afegit.

Segons ell, es tracta d'un fet històric i estructural" del qual han alertat consellers de tots els colors polítics, i que cal corregir sense dilació, en les seves paraules.

ELS PRESSUPOSTOS DEL 2023

Aragonès també ha assegurat que el pacte de pressupostos del 2023 amb el PSC i els comuns "s'està complint": de les 461 mesures pactades, 371 estan en curs i 88 ja finalitzades, ha explicat.

Les actuacions ja acabades corresponen "majoritàriament" als àmbits de societat del coneixement, educació i FP, drets socials, model productiu i cultura.

Aragonès ha mantingut que l'acord dels comptes del 2023 és "molt bo" per a Catalunya i s'ha mostrat convençut que hauria pogut rebre més suports al Parlament, ha dit, en al·lusió a Junts i a la CUP.