Aragonès arriba al jutjat per exposar la seva querella pel cas Pegasus

BARCELONA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha arribat a les 9.15 hores a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, on estava citat a les 9.30 al jutjat d'instrucció 29 per declarar com a perjudicat en la investigació oberta arran de la seva querella pel cas Pegasus.

Hi ha acudit acompanyat del seu advocat, Andreu Van den Eynde, i de la seva cap de gabinet, Helena Ricomà, i un cop a la sala del jutjat, per la seva condició de testimoni, haurà de contestar a totes les preguntes que se li facin.

En aquesta declaració, Aragonès podrà exposar davant el jutge detalls de l'espionatge que va plasmar en la querella que va presentar el juliol del 2022, i en la qual considerava que l'exdirectora del CNI Paz Esteban i NSO Group poden haver incorregut en presumptes delictes d'intrusió no autoritzada en equips informàtics, d'intercepció il·legal de comunicacions, d'espionatge informàtic i d'"altres delictes contra els drets fonamentals".