Aragonès: "Apostar per la ciència i el coneixement és apostar per més oportunitats"

Eduard Batlle rep el Premi Nacional de Recerca 2023



BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dijous que "apostar per la ciència i el coneixement és apostar per més oportunitats per al conjunt de la ciutadania".

Ho ha dit aquest dijous en l'acte de lliurament dels Premis Nacionals de Recerca 2023, celebrat al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) a Barcelona, al que també hi han anat el conseller d'Investigació i Universitats, Joaquim Nadal, i el conseller de Salut, Manel Balcells.

Els 34 Premis Nacionals de Recerca, convocats per la Generalitat i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), pretenen fomentar el reconeixement social de la ciència i l'activitat dels investigadors, mecenes, empresaris, emprenedors i comunicadors.

En el discurs de clausura, Aragonès ha destacat que els Premis Nacionals de Recerca reconeixen "a totes les persones que mouen l'engranatge de la investigació científica" i ha assegurat que, des del primer dia, el Govern que presideix ha treballat amb la idea d'invertir en ciència per fomentar el progrés i aconseguir un país de prosperitat compartida.

LLEI DE LA CIÈNCIA

També ha destacat que han assentat les bases d'un nou model d'investigació a Catalunya amb eines com la Llei de la Ciència, que ja està totalment operativa, la qual cosa suposa "un salt cap a davant que permet consolidar i posicionar la ciència feta a Catalunya".

Nadal també ha intervingut com a president de la FCRI i ha descrit els premis com a "termòmetre de l'evolució de la ciència i el coneixement a Catalunya" i ha destacat el valor que té la continuïtat d'aquests guardons, creats en 1940.

Ha afirmat que el sistema d'investigació català, emparat a les universitats i els centres, és un "viver permanent" amb capacitat per generar ciència, investigació, innovació i transferència, i ha avançat que l'any vinent aquests premis comptaran amb una nova categoria: el guardó a l'impuls de la transferència del coneixement.

PREMIATS

El primer guardó a lliurar-se ha estat el Premi Nacional de Mecenatge Científic, que aquest any ha rebut la Fundació Dr. Antoni Esteve, seguit del premi a la Creació d'una Empresa de Base Científica per l'Institut d'Investigació Biomèdica (IRB Barcelona) i la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA).

El guardó dedicat al Partenariado Publicoprivado en R+I ha estat per la Fundació Catalunya La Pedrera, mentre que el Museu de la Ciència Cosmocaixa ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Científica, recollit pel director general adjunt de la Fundació La Caixa, Joan Ramon Forts.

Finalment, la investigadora d'ICREA i professora associada en la Barcelona School of Economics (BSE) Mar Reguant ha rebut el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove i l'investigador d'ICREA i cap del Programa de Càncer de l'IRB Barcelona, Eduard Batlle, ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Recerca.

L'acte ha comptat amb les interpretacions musicals de l'artista catalana La Pau i ha estat conduït per la periodista Cristina Riba, qui ha anunciat que es preveu obrir la convocatòria dels 35 Premis Nacionals de Recerca aquest juliol.