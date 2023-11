Aragonès aposta perquè els joves tinguin "els mateixos drets i oportunitats" de formació

Simó reivindica l'"escola republicana" i el llegat dels seus mestres



LLEIDA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que l'objectiu del Govern és que "totes les noies i nois de Catalunya tinguin els mateixos drets i les mateixes oportunitats" de formació i que treballen per reforçar les escoles catalanes.

Ho ha dit després d'inaugurar aquest divendres el nou edifici de l'Escola Minerva de Lleida, acompanyat de la consellera d'Educació, Anna Simó, on ha assegurat que Catalunya necessita "unes escoles fortes" que ajudin els estudiants a créixer i a aprendre, ha informat la Generalitat en un comunicat.

Ha insistit en la voluntat de donar als alumnes les eines necessàries per poder-se formar i que surtin de les escoles "sent dones, homes, nois i noies plenament preparats per tenir una vida plena".

A més a més, el president ha recordat que aquest curs, a més d'aquesta escola, Catalunya té 11 edificis escolars nous, que reafirmen la voluntat del Govern de fer polítiques "pensant en el benestar i la millora de la vida de totes les persones".

Per la seva banda, la consellera Anna Simó ha recordat que el centre va ser fundat pel matrimoni format pel pedagog Frederic Godàs i la mestra Victorina Vila el 1911, i que es caracteritzava per ser "una escola moderna, que es preocupava d'educar les nenes i que va suposar un intent de renovació pedagògica".

"Aquests són els nostres predecessors i ens hem de sentir hereus d'aquella escola republicana, d'aquells mestres i pedagogs tan compromesos", ha afegit.

NOU EDIFICI

L'Escola Minerva sorgeix de la fusió el curs passat de l'Escola Pinyana i de l'Escola Balàfia de Lleida, i el nou edifici de 3.600 metres quadrats ha comptat amb una inversió de 5,5 milions d'euros.

S'ha dissenyat amb claraboies a zones com el passadís de la primera planta que permet l'entrada de llum natural i ventilació, i els alumnes van fer les seves aportacions per al disseny mitjançant un concurs de dibuixos.

El centre té 6 grups d'educació infantil i 12 de primària i un total de 363 alumnes matriculats --104 d'infantil i 259 de primària--, i participa en programes pedagògics entre els quals destaca el Pla de millora de les oportunitats educatives per a l'"èxit escolar" de l'alumnat vulnerable.