Aragonès aposta per garantir l'equitat i el relleu generacional a les universitats catalanes

Insta que "cap jove" es quedi fora de la universitat per falta de recursos



TARRAGONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat garantir l'equitat d'oportunitats dels ciutadans facilitant l'accés a la universitat, a més del relleu generacional i millorar les condicions dels docents i el personal investigador.

Ho ha dit aquest divendres en l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2023-2024 del sistema universitari català, que s'ha celebrat a la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona i en el qual ha estat acompanyat pel conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal.

Aragonès ha recordat que, segons l'informe de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) presentat dimecres, les persones amb màsters i doctorats tenen plena ocupació i que la taxa d'atur en les que tenen nivell de grau és del 5,5%.

En aquest sentit, ha insistit en la importància de facilitar l'accés a la universitat i ha recordat que per tercer any han abaixat les taxes universitàries: "Cap jove s'ha de quedar a les portes de la universitat per raons econòmiques, no ens ho podem permetre".

El president també ha vist necessari abordar l'"imprescindible relleu generacional de les universitats i millorar les condicions dels docents", perquè les noves generacions puguin progressar professionalment a Catalunya i que no se n'hagin d'anar fora.

"REVERTIR LA PRECARIETAT"

A més a més, ha defensat que cal "revertir la precarietat de docents i investigadors" i que es farà afavorint l'estabilització del personal.

Aragonès també assenyala que és "imprescindible que les grans infraestructures d'innovació, recerca i coneixement s'enforteixin" i que es doni suport a la recerca que fan les universitats i els centres CERCA.

"Ens sentim orgullosos del sistema de recerca i coneixement. (Volem) que sigui un estímul per mantenir l'exigència i avançar i enfortir el nostre sistema", ha afegit.

INTERVENCIONS

La lliçó inaugural ha anat a càrrec de la periodista Rosa Maria Calaf, que ha apostat perquè la tecnologia estigui al servei dels ciutadans i no a l'inrevés; ha advertit de la manipulació i de l'"amenaça de governs antidemocràtics"; i ha insistit a impulsar el periodisme compromès, independent i crític, en les seves paraules.

Per la seva banda, el rector de la URV, Josep Pallarès, ha apostat per formar persones amb esperit crític i valors "per acabar amb corrents extremistes i combatre l'actual xacra de casos de violència masclista", i ha insistit que es doni més suport a la captació i retenció de talent.