Aragonès aposta per "cares noves" al capdavant d'ERC en un nou cicle polític

Defensa que ERC continuï a l'oposició i se centri a fer complir els acords amb el PSC

BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha apostat aquest dilluns per "cares noves" en la direcció d'ERC després del congrés del 30 de novembre amb l'objectiu d'abordar, en les seves paraules, el nou cicle polític que s'obre a Catalunya després de la fi del procés.

Així s'ha expressat Aragonès en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press, la primera que ofereix des que el socialista Salvador Illa el va rellevar en la presidència de la Generalitat a l'agost.

"Oriol Junqueras, Marta Rovira, jo mateix, i tots els companys que hem estat al capdavant som responsables dels bons resultats electorals i dels mals resultats electorals", ha expressat, en referència a l'expresident d'ERC i a l'actual secretària general en funcions.

Aragonès ha opinat que "el cicle polític del procés s'ha acabat", i ha afegit, textualment, que hi ha coses dins d'ERC que s'han de posar al dia per tenir una organització més forta i començar una nova etapa política.

De cara al congrés d'ERC, ha matisat que tots els militants tenen dret a presentar-s'hi, en referència implícita a la candidatura conformada per Junqueras, i que la militància també té el dret a votar qui cregui més convenient.

Per Aragonès, els qui han estat a primera línia d'ERC en els darrers anys han de deixar pas a una "renovació", la qual cosa, en les seves paraules, és compatible amb el fet que els antics líders del partit puguin ajudar les noves direccions.

DEFENSA L'ESTRUCTURA D'ERC

Respecte a l'estructura B dins d'ERC que presumptament va impulsar campanyes comunicatives controvertides, Aragonès ha dit que no en sabia res dels cartells difamatoris contra els germans Maragall i l'Alzheimer, i ha detallat que els òrgans disciplinaris interns es van activar un cop es va tancar la via judicial.

També ha subratllat que en el partit cap òrgan paral·lel ha pres decisions rellevants al marge de la direcció, i ha citat qüestions com la investidura del president Pedro Sánchez, negociacions pressupostàries o votacions de lleis al Parlament o a Madrid.

Ha dit que els cartells contra els Maragall li provoquen "una barreja de fàstic, de vergonya aliena, és a dir, un sentiment molt dolorós", i ha demanat, en les seves paraules, arribar fins al final en aquest cas i en totes les pràctiques en què hi pot haver hagut una mala praxi.

Preguntat sobre la relació que ha de tenir ERC amb el nou Govern, Aragonès ha subratllat que, en les circumstàncies actuals, el partit "s'ha de mantenir en el seu rol d'oposició", i prioritzar que es compleixi l'acord d'investidura pactat amb el PSC.

DEMANA L'AMNISTIA IMMEDIATA PER A PUIGDEMONT

Sobre l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, Aragonès ha reclamat que se li apliqui l'amnistia "com més aviat millor", perquè puguin parlar de política, textualment, sense les conseqüències d'una repressió injusta.

Aragonès també ha expressat que no entén l'acte que va fer Puigdemont a l'agost a Barcelona, amb el seu fugaç retorn a Catalunya i fugida posterior: "No he entès exactament què és el que pretenia aconseguir i suposo que s'explicarà".

Amb això, ha defensat el paper dels Mossos d'Esquadra que, a parer seu, van desplegar un operatiu per acatar una decisió judicial i que segurament els va jugar en contra la voluntat de preservar la institucionalitat de la presidència de la Generalitat que representa Puigdemont.