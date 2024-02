Aragonès anuncia que els pressupostos 2024 destinaran més de 1.000 milions a R+D+I

Insta a aprofitar "l'oportunitat i el privilegi" de Barcelona i Catalunya d'acollir l'MWC



BARCELONA, 25 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest diumenge que els pressupostos de la Generalitat per al 2024 destinaran "per primera vegada en la història" més de 1.000 milions d'euros a recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I).

Ho ha dit durant el Mobile Lunch, en el qual també han participat el ministre per la Transformació Digital i de la Funció Pública, José Luis Escrivá; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el CEO de GSMA, John Hoffman, i el CEO de la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), Francesc Fajula.

Aragonès ha afirmat que aquesta partida en els comptes demostra "l'aposta d'aquest Govern per una reindustrialització del país basada en el coneixement" i que el seu executiu sap prioritzar els recursos.

Ha assegurat que Catalunya és un 'hub' consolidat en economia i el talent digital, i que és un dels llocs on es recullen "més inversions tecnològiques en l'àmbit de la innovació".

A més, ha defensat que Catalunya està "en disposició de tenir un paper protagonista en tots els sectors tecnològics i en tots els àmbits digitals", tant en la indústria audiovisual com el comerç electrònic o la intel·ligència artificial (IA).

UN MWC DE "RÈCORDS"

Aragonès està convençut que aquesta edició de l'MWC "tornarà a batre tots els rècords" en visitants, impacte econòmic i volum de negoci generat.

A més, ha instat a aprofitar "un any més l'oportunitat i el privilegi" que representa per a Barcelona i per a Catalunya acollir el congrés, per la qual cosa ha ofert el suport de la Generalitat al sector tecnològic i a tots els agents implicats en l'MWC.

ELOGIA L'MWCAPITAL

El Mobile Lunch ha estat organitzat per l'MWCapital com a prèvia del Mobile World Congress (MWC), que té lloc de dilluns a dijous al recinte Gran Via de la Fira de Barcelona, i també hi han estat presents el conseller d'Empresa de la Generalitat, Roger Torrent, i el director general de la Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.

Aragonès ha elogiat la feina de l'MWCapital en afirmar que contribueix al fet que l'impacte per a Barcelona i Catalunya no sigui només durant la setmana de l'esdeveniment, sinó "durant la resta de l'any".

També ha destacat, textualment, l'aposta permanent per Catalunya de la GSMA, la qual cosa explica que el Mobile a Barcelona generi "un futur per davant que no té sostre".

"NO DEIXEM D'EMPÈNYER"

Precisament, l'esdeveniment que obre l'MWC s'ha celebrat a la Fundació Tàpies, i Aragonès ha citat el pintor: "El món només avança si l'empenyem".

"Doncs no deixem d'empènyer. No deixem de tirar endavant com hem fet tots aquests anys", ha reclamat en al·lusió a la feina de la GSMA i l'MWCapital a Catalunya.