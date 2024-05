Aragonès anima Mujica després d'anunciar que pateix un tumor a l'esòfag: "Molta força"

BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha animat l'expresident uruguaià José Mujica després d'anunciar que pateix un tumor a l'esòfag: "Molta força en la lluita contra aquesta malaltia".

En una anotació a X aquest dilluns, recollida per Europa Press, ha assegurat que el seu exemple "continua sent una inspiració" per als qui creuen en la política transformadora i la justícia social.

L'expresident ho ha anunciat aquest dilluns durant una conferència de premsa en la qual ha explicat que li van detectar durant una revisió mèdica mèdica divendres.