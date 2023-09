Aragonès allarga la mà a la CUP i els recorda que defensa tant l'amnistia com el referèndum

BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha allargat la mà a la CUP per arribar a acords i els ha recordat que defensa tant l'amnistia com "que Catalunya pugui votar" respecte a les negociacions per a la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez.

Ho ha dit en el debat de política general al Parlament aquest dimecres, després que Laia Estrada (CUP) ha instat ERC i Junts a incloure l'autodeterminació en la negociació: "Hem fets propostes en aquest àmbit i moltes vegades no s'han atès amb l'interès que m'hauria agradat", ha afegit el president.

En matèria econòmica, Aragonès ha negat que l'executiu d'ERC aposti per un model econòmic "desenvolupista", com ha dit la diputada de la CUP, i ha defensat la seva acció en matèria de renovables i accés a l'habitatge.

En aquest sentit, ha subratllat que la Generalitat impulsarà aviat una nova regulació per als pisos de lloguer turístic a Catalunya: "Ens demanen les alcaldies que ho regulem. I ho farem des del Govern, i estem convençuts que el Parlament ens donarà suport".

També ha defensat les polítiques del Govern per garantir l'educació en català malgrat el "marc constitucional advers", i ha advertit que les sentències del 25% de castellà s'apliquen en una trentena de grups dels 72.000 que hi ha a Catalunya.