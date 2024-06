Aragonès alerta sobre l'extrema dreta i demana no donar "cap dret per garantit"

Reivindica l'impuls de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes en el Dia Internacional de l'Orgull



BARCELONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha alertat aquest divendres sobre l'ascens de l'extrema dreta i ha demanat no donar "cap dret per garantit" en el Dia internacional de l'Orgull.

"Cal defensar-los sempre. Fins i tot els drets que pensàvem que estan més consolidats es poden posar en qüestió. Cal continuar mirant endavant, sense abaixar la guàrdia, i continuar impulsant polítiques transformadores", ha reclamat en l'acte institucional celebrat al Palau de la Generalitat, juntament amb la consellera d'Igualtat i Feminismes en funcions, Tània Verge.

També ha reivindicat l'impuls d'aquest departament a l'inici de la legislatura i la transversalitat de les seves polítiques en l'executiu.

"Un país que no és capaç de garantir els drets de la ciutadania no és un país ni just ni lliure", ha destacat Aragonès, que també ha reivindicat el paper que ha desenvolupat el moviment LGTBI+ perquè, a parer seu, els ha marcat el camí que havien de seguir.

En el mateix sentit s'ha pronunciat Verge, que ha reivindicat les victòries assolides en els darrers tres anys, però també ha avisat que "la lluita LGTBI-fòbica no acaba aquí".

Segons la consellera, cal garantir que ningú no visqui amb por i es vegi forçat a anar-se'n del seu municipi "per poder ser qui és", i ha cridat a evitar que es facin passos enrere en els avenços que garanteixen els drets de les persones LGTBI+.

Per això, ha apel·lat a la responsabilitat col·lectiva per fer un front comú capaç d'afrontar "el creixement de l'extrema dreta, els grups antigènere, el feixisme que amenaça drets que han costat molt aconseguir".

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

El president de Panteres Grogues, Alberto Martín, ha llegit la declaració institucional, que destaca que en el Dia Internacional de l'Orgull els uneix la reivindicació "del dret fonamental de cada persona a ser qui és", i la defensa dels drets LGTBI perquè són drets humans, ha dit.

"La llibertat de les persones LGTBI ens fa una societat més lliure i un país millor. La lluita pels seus drets no s'ha de limitar a un dia a l'any, ha de ser un exercici quotidià i col·lectiu, que es propagui a totes les ciutats perquè tothom pugui viure amb llibertat", recull el text.

A més, la declaració defensa que tothom mereix sentir-se segur, a més de poder accedir a recursos, i afegeix que és una lluita que s'ha de fer amb la complicitat de la ciutadania davant "el creixement de l'extrema dreta, que amenaça molts drets que han costat molt aconseguir".