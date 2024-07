Aragonès agraeix a Sabrià la seva feina i afirma que ERC "està per sobre" de noms propis

BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha agraït aquest dijous el compromís i la dedicació del viceconseller d'Estratègia i Comunicació de la Generalitat, Sergi Sabrià, que ha dimitit del càrrec arran dels cartells difamatoris contra els germans Maragall, i ha afirmat que ERC "està per sobre dels noms propis".

En una anotació a X recollida per Europa Press, Aragonès ha agraït la feina feta pel també exvicesecretari de Comunicació d'ERC que, malgrat la dimissió, ha negat qualsevol implicació en els cartells, tot i que van sortir de les pròpies files republicanes.

"Gràcies, Sergi. Per ser-hi sempre, pel teu compromís i dedicació treballant sempre per la llibertat del país i el projecte republicà. Com has dit, el partit de Macià i Companys està per sobre dels noms propis i és el bé a preservar. I sé que sempre, avui també, això t'ha guiat", ha expressat Aragonès.