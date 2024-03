Aragonès afirma que va parlar dimarts amb Yolanda Díaz: "Si fos Pedro Sánchez estaria enfadat"

BARCELONA, 14 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que dimarts va parlar per telèfon amb la líder de Sumar i vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz, per abordar un possible suport dels Comuns als pressupostos del Govern: "Si fos Pedro Sánchez estaria enfadat".

"Jo no li vaig dir (a Yolanda Díaz) que es donés cap ordre de res, però sí li vaig dir que era una irresponsabilitat per als ciutadans de Catalunya", ha relatat en una entrevista de Rac 1 d'aquest dijous recollida per Europa Press, en la qual ha declinat explicar la resposta de Díaz a les seves paraules perquè creu que és ella qui ho ha d'explicar.

Aragonès ha subratllat que el bloqueig dels Comuns als comptes del Govern ha provocat que no hi hagi pressupostos a Catalunya ni pressupostos generals de l'Estat (PGE), la qual cosa creu que ha de fer enfadar el president del Govern central, Pedro Sánchez.