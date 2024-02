Aragonès afirma que "es va fer bé" tot el que va passar per les seves mans sobre compra de mascaretes

"Tots ens vam haver d'espavilar i buscar-nos la vida"



BARCELONA, 29 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dijous que tot el que sap sobre la compra de mascaretes a Catalunya i que va passar per les seves mans "es va fer bé".

"Tot el que jo conec i tot el que ha passat per les meves mans en el meu àmbit de decisió es va fer bé", ha respost en preguntar-li per la compra de mascaretes durant la pandèmia de covid i pel cas Koldo en una entrevista de La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

També ha recordat que el mercat que proveeix habitualment de mascaretes i altre material sanitari "va quedar col·lapsat".

"Tots ens vam haver d'espavilar i buscar-nos la vida. I qui tenia el material va intentar collar amb el preu", ha dit.

Ha afegit que la situació els va fer "assumir riscos", com altres administracions, però que el risc de no tenir mascaretes ni material de protecció per als sanitaris era molt alt i es podria haver traduït en més morts.