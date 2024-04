Aragonès afirma que tornarà a comptar amb Torrent com a conseller malgrat no anar a les llistes d'ERC

Sobre el 'no' del Govern central a la seva proposta de referèndum: "Demà serà un 'sí'"

EL PALAU D'ANGLESOLA (LLEIDA), 3 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha afirmat que tornarà a comptar en un futur Govern amb l'actual conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat i expresident del Parlament, Roger Torrent, malgrat que no és a les llistes d'ERC.

"Si de mi depèn estaré encantat de continuar comptant amb ell en la pròxima legislatura com a conseller", ha assegurat en unes declaracions aquest dimecres després de visitar l'Escola Arnau Berenguer del Palau d'Anglesola (Lleida).

Aragonès ha sostingut que Torrent té una "trajectòria política molt destacada" i ha estat, a parer seu, molt bon president del Parlament i conseller.

"Compto amb ell, evidentment. Compto amb ell per a l'equip econòmic del Govern, per a l'equip de l'àmbit d'empresa i treball", s'ha compromès Aragonès.

Preguntat per la resta de consellers que tampoc no són a les llistes dels republicans, Aragonès ha assenyalat que el Govern té 14 conselleries i "és lògic que no totes les persones que hi ha al capdavant hi poden ser".

S'ha mostrat satisfet per la feina feta pel seu executiu i "de tots i cadascun dels consellers, independentment de si participen com a candidats a diputats del Parlament o no".

REFERÈNDUM D'INDEPENDÈNCIA

Sobre el rebuig del Govern central a la seva proposta de referèndum d'independència, Aragonès ha respost: "Sempre ens han dit que no i després han acabat dient que sí", i ha recordat el que va passar amb el traspàs de Rodalies i l'ingrés mínim vital, a més de l'amnistia.

"Davant un 'no' del Govern central, més compromís per la meva banda, i continuarem treballant perquè estic convençut que el que avui és un 'no', si som capaços de conjuminar esforços i voluntats dels catalans, demà serà un 'sí", ha subratllat.

Preguntat per si contempla la via unilateral, el president ha explicat que per resoldre el conflicte "cal un acord de les dues parts".

Ha instat el PSOE a dir quina proposta té per als ciutadans de Catalunya, "perquè és evident que hi ha un conflicte de sobirania com així ha reconegut el mateix Govern" central, ha afegit, i ha apostat per un referèndum acordat en el qual es reconeguin i apliquin els resultats.