Aragonès afirma que el seu compromís per decidir el futur de Catalunya "està intacte"

BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dimecres que el seu compromís per decidir el futur de Catalunya "està intacte", quan es compleixen sis anys dels escorcolls de la Guàrdia Civil contra la logística de l'1-O.

En un tuit recollit per Europa Press, ha criticat que "l'Estat activava la repressió per aturar l'1-O, per aturar la democràcia".

Aragonès ha afegit que aquest compromís del moviment independentista perdura: "Ho vam demostrar davant la Conselleria d'Economia i ho continuem fent ara, per l'amnistia i l'autodeterminació".