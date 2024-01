Aragonès afirma que s'estan "intensificant les reunions" dels pressupostos amb els grups

Assegura que el Govern treballa per "aconseguir un acord tan aviat com sigui possible" per als comptes



BARCELONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que el Govern està "intensificant les reunions amb els grups parlamentaris" sobre els pressupostos per al 2024, i ha afegit que seran bons per a la ciutadania.

Ho ha dit en una compareixença al Palau de la Generalitat després de la reunió setmanal del Consell Executiu, i que ha substituït la tradicional roda de premsa de la portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja.

"Treballem per aconseguir un acord tan aviat com sigui possible. Serà bo per a Catalunya", ha destacat el president català, que ha afegit que els grups han confirmat aquesta intensificació de les converses.

Preguntat per si el fet que ERC l'hagi avalat com a candidat a la reelecció a la Generalitat pot dificultar l'actitud dels grups en la negociació dels comptes, ha respost que el Govern "no ha alterat la manera de relacionar-se amb els grups" i ha desitjat que sigui recíproc.

"Exigeixo respecte pels tempos i les decisions de la meva organització política", ha afegit el president català, que ha assegurat que ERC també ha respectat tots els processos interns de la resta de partits.

DESSALINITZADORA DE TORDERA

Aragonès ha criticat que el "canvi de posicionament" del Govern central pel que fa a la dessalinitzadora de Tordera (Barcelona) ha dilatat en el temps el projecte, ja que en un primer moment l'executiu espanyol era qui anava a executar l'obra i ara serà la Generalitat amb recursos estatals.

"És positiu, però aquest temps en el que hi ha hagut un canvi de posicionament hauríem pogut avançar més", ha retret Aragonès, que ha assegurat que el Govern està concentrat a avançar les inversions com més aviat millor per fer front a la sequera.