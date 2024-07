Aragonès afirma que el retorn dels dirigents independentistes "ha de ser un punt d'inflexió" amb l'Estat

Rovira defensa parlar de referèndum i la via de diàleg del Govern, "en solitud massa vegades"

BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dimarts que el retorn dels dirigents independentistes "ha de ser un punt d'inflexió per fer un pas endavant en la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat".

"És un conflicte sobre la sobirania. Es genera un nou escenari polític", ha dit a la Generalitat durant l'acte de recepció a la secretària general d'ERC, Marta Rovira; al diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg i al vicepresident d'Òmnium, Oleguer Serra, i estava previst que també hi intervinguessin el periodista Jesús Rodríguez i l'activista Josep Campmajó, però no hi han assistit.

Aragonès ha defensat que l'aplicació de la llei d'amnistia culmini amb l'arxivament definitiu de totes les causes pendents, la fi de les inhabilitacions i el retorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.

Ha subratllat que amb això "es genera un nou escenari polític en què les diferents parts, especialment la catalana, veuran recuperada la plenitud dels seus drets per poder defensar la seva proposta en absoluta llibertat".

El president ha afegit que aquesta situació ha de facilitar que el Parlament, el Govern i la ciutadania "en els pròxims temps puguin avançar en la resolució del conflicte de sobirania entre Catalunya i l'Estat".

"Avui constatem una gran victòria de país. No és la definitiva ni l'última de les victòries que aconseguirem, però és una gran victòria de país", ha dit Aragonès, que ha recordat que durant la seva legislatura s'han produït els indults als presos independentistes, la reforma de la sedició en el Codi Penal (CP) i ara la llei d'amnistia.

"LA VICTÒRIA" DEL 'SIT AND TALK'

Ha afegit que és "la victòria d'aquest 'Sit and talk' que es defensava el 2019 també als carrers de Barcelona, que va rebre com a resposta la repressió furibunda per part de determinats poders de l'Estat, però que al final ha acabat guanyant".

Aragonès ha sostingut que "el que defensava Tsunami Democràtic el 2019 als carrers, que era asseure's i parlar, ha estat el camí", i ha desitjat que ningú no se n'hagi de tornar a anar de Catalunya per aquests motius.

MARTA ROVIRA

En la seva intervenció, Rovira ha defensat poder parlar d'un referèndum a Catalunya, i ha agraït la tasca del Govern de "fer seure el Govern espanyol en una taula per assumir la resolució democràtica del conflicte polític i haver-ho fet en solitud massa vegades i de manera incomprensible".

La dirigent republicana ha destacat que en aquesta legislatura el Govern va obrir una via de la dignitat, de retornar drets civils i polítics i de "lluitar per una agenda antirepressiva", a través de la desjudicialització del conflicte.

Rovira també ha destacat la tasca del Govern en polítiques socials i per protegir la llengua catalana, i ha desitjat que el pròxim executiu català pugui "continuar preservant" aquests drets.

SERRA I WAGENSBERG

Serra ha assegurat que "malgrat tornar de l'exili, no s'acaba res" i ha recordat que encara falta que tornin Puigdemont, Comín i Puig, després de qualificar el seu retorn com una victòria de tot el moviment independentista.

Ha apostat per continuar fent activisme, i ha avisat: "En aquest país vindran mes onades perquè les nostres aspiracions nacionals i socials estan intactes, i continuarem lluitant fins que tinguem un país lliure".

Wagensberg ha assegurat que ha viscut un "exili privilegiat" perquè ha tingut una xarxa de suport del Govern, de catalans i de persones a Ginebra que l'han acollit, i ha destacat la importància que hi hagi una ciutadania inclusiva al costat de la gent que se n'ha d'anar del seu país.

També ha recordat que encara queda el retorn de Puigdemont, Comín i Puig per "tancar la carpeta de l'exili", i ha afegit que les acusacions de terrorisme en la causa de Tsunami Democràtic li han fet passar moments molt durs.