Aragonès afirma que un pacte amb l'actual PSC "és pràcticament impossible"

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha afirmat que un pacte amb l'actual PSC "és pràcticament impossible", i creu que tant ell com els candidats de Junts+ i el PSC, Carles Puigdemont i Salvador Illa, tenen opcions per presidir el pròxim Govern.

Ho ha dit en una entrevista de 'Vilaweb' recollida per Europa Press, en la qual ha defensat que ERC es presenta a les eleccions catalanes amb voluntat de liderar, i no per fer de "crossa" de ningú, i ha dit que la seva campanya es basarà a parlar de contingut i propostes per a Catalunya.

"És el PSC menys catalanista de la història recent, probablement el PSC menys catalanista des que es va fundar", i ha dit que no hi haurà pacte amb ells si no passen a defensar un referèndum, la fi de l'espoli fiscal i fan una clara defensa de l'estat del benestar, textualment.