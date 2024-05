Aragonès afirma que no serà al Govern si no és per ser president

Si hi ha pacte PSC-Junts podria passar a liderar l'oposició

BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha afirmat que no formarà part d'un Govern si no és per ser president.

"Que una persona que ha estat president faci de vicepresident d'un altre Govern crec que no reforça la institució", ha dit en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press.

ESCENARI DEL 12M

Preguntat sobre si es quedarà al Parlament si no és reelegit president, ha respost que encara s'ha de veure "quin és l'escenari del 12M".

En el supòsit que hi hagi un pacte PSC-Junts, el republicà ha apuntat que "potser" li correspondria quedar-se de cap de l'oposició.

EL TRIPARTIT ESTÀ LLUNY

Sobre un hipotètic tripartit, ha assenyalat que el PSC està "molt lluny" d'aquest plantejament perquè els socialistes ja no tenen textualment una matriu catalanista.

També ha refusat un possible escenari de repetició electoral i ha assegurat que espera uns resultats clars aquest diumenge.