Aragonès afirma no dubtar de l'"honorabilitat" d'Elena, investigat pel TSJC

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Pere Aragonès ha assegurat que no té cap dubte de l'"honorabilitat" del diputat d'ERC al Parlament i exconseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, després de saber-se aquest dimecres que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) l'investiga per un presumpte delicte de prevaricació en adjudicacions irregulars a Altafulla (Tarragona).
Ho ha dit aquest dijous en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, en la qual ha qüestionat que s'apunti a Elena com a cooperador necessari: "Ell treballava d'advocat i diuen: és cooperador necessari perquè ell era l'advocat que feia la feina d'una contractació que qüestionen. És molt diferent això que si l'alcalde adjudica. Per tant, els nivells de responsabilitat, arribat el cas, serien molt diferents".
Ha assegurat que és "molt probable" que la investigació acabi en res, segons ell.