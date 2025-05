BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Pere Aragonès ha afirmat que l'expresident de l'Uruguai Pepe Mujica, que ha mort aquest dimarts als 89 anys, ha estat un referent "lúcid, valent i generós".

"Sempre al costat de les causes nobles, moltes encara per guanyar", ha afegit Aragonès en un missatge d'X recollit per Europa Press.

Ha enviat una abraçada al poble de l'Uruguai i a tota la gent de l'esquerra d'arreu del món: "Avui, ens sentim més orfes".