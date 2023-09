Aragonès afirma que l'amnistia "per si sola, no resol el conflicte" i que ha d'haver-hi referèndum

Expressa el seu suport i solidaritat amb el Marroc en el discurs per la Diada



BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest diumenge que "l'amnistia, per si sola, no resol el conflicte de sobirania amb l'Estat" i que aquest conflicte existirà fins que Catalunya tingui un referèndum.

Aragonès ha dit que l'amnistia és la "garantia que ningú més entrarà a la presó i que els exiliats i exiliades tornaran en llibertat", en el missatge institucional amb motiu de la Diada de l'11 de setembre, que el Govern dedica a la llengua catalana i que ha pronunciat des de la seu de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).

"Estem forçant al Govern de l'Estat a fer passes decisives per l'amnistia. A assumir-la com a imprescindible i inevitable", ha reivindicat.

Ha dit que el camí a seguir passa per ser ferms, negociar i dialogar "per superar definitivament la repressió" i assentar les bases perquè els catalans puguin votar el seu futur polític en un referèndum, segons ell.

Per això, ha defensat la unió dels independentistes i aconseguir una proposta conjunta: "Si sumem esforços i treballem junts tindrem molta més força per aprofitar totes les oportunitats que se'ns obren".

Després, Aragonès ha proposat iniciar de forma immediata una nova fase de negociació "centrada única i exclusivament en el fons del conflicte".

Una negociació perquè el Govern de Catalunya i el Govern central acordin una via que doni "resposta a la voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya de decidir votant" el seu futur polític.

"MANTENIR VIVA LA LLENGUA"

Aragonès també ha volgut subratllar que "més que mai fa falta donar un nou impuls a la llengua catalana" perquè, segons ell, és el pilar de la nació catalana i un element de cohesió social.

Ha dit que l'oficialitat del català en el Parlamento Europeu i el seu ús al Congrés seria "un gran avanç cap al total reconeixement nacional de Catalunya".

"Hem de ser conscients que el reconeixement institucional no és suficient, que tenim la responsabilitat històrica de mantenir viva la llengua i solament ho farem si tots i totes ens conjurem per parlar-la", ha afegit.

Ha assegurat que per poder aconseguir aquest objectiu, fa falta "reforçar l'escola en català com a eina fonamental per a l'equitat i la igualtat d'oportunitats".

LA CATALUNYA DELS 8 MILIONS

Aragonès ha celebrat que Catalunya estigui prop d'arribar a 8 milions d'habitants, i que sigui la "més plural i diversa que ha existit mai" i ha mostrat el seu desig de poder oferir als ciutadans les possibilitats de tenir una vida plena, textualment.

Ha destacat que el potencial de Catalunya es veu "limitat per un dèficit fiscal" i una gestió d'infraestructures des de fora del territori català, posant d'exemple el cas de Rodalies.

El president català ha encoratjat a "enfrontar els reptes de cara i donar-los una sortida en clau catalana, que generi noves oportunitats i més prosperitat" en referència a fronts com el canvi climàtic, la transició energètica, la digitalització o el canvi demogràfic.

En el seu discurs, Aragonès ha reiterat el seu suport i solidaritat amb el Marroc després del terratrèmol sofert aquest divendres a la nit.

LA DIADA

"Demà omplirem les places i carrers, com sempre hem fet: amb tot l'orgull. Posant en valor tot el que ens uneix. Tot el que ens defineix com a nació", ha dit Aragonès, que ha confirmat la seva assistència a les mobilitzacions d'aquest any, després d'absentar-se l'any passat.

"Ho farem reivindicant el desig de seguir construint, entre tots i totes, un futur ple d'oportunitats, prosperitat i llibertat per a tots", ha afegit.