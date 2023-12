Aragonès afirma que l'amnistia obre una "nova etapa" en la qual avançar cap a un referèndum

Veu el 'no' al referèndum del Govern central com una "posició de màxims" de partida en la negociació



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dijous que l'amnistia ha obert una "nova etapa" que deixa enrere la repressió i que ha d'avançar cap a la resolució del conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya.

Ho ha dit en la roda de premsa posterior a la reunió que ha mantingut al Palau de la Generalitat amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, en què han arribat a cinc acords, entre els quals destaquen la convocatòria d'una nova reunió de la taula de diàleg entre tots dos governs al llarg del primer trimestre del 2024 i una llei de garantia del plurilingüisme a les administracions públiques.

Per Aragonès, després dels acords per investir el president socialista, s'obre una nova fase de negociació en la taula de diàleg en la qual el Govern defensarà la seva proposta per resoldre el conflicte, i que passa per la celebració d'un referèndum d'autodeterminació.

Preguntat per la posició contrària de Sánchez al referèndum, Aragonès ha dit que el rebuig és un "posicionament de màxims" del Govern central en la negociació, i ha ironitzat que l'amnistia també va ser una línia vermella i que, en canvi, ara és una realitat.

"COMPLINT ELS ACORDS"

Ha assegurat que, ara com ara, el Govern central va "complint els acords" i que s'està avançant en el que ha de ser una nova etapa de diàleg i negociació en la qual Aragonès creu que s'ha d'abordar la qüestió de fons del referèndum, segons ell.

També ha celebrat que la reunió s'hagi traduït en acords d'aplicació immediata com una llei de garantia del plurilingüisme per assegurar els drets lingüístics dels catalans i el traspàs íntegre de l'ingrés mínim vital (IMV) a la Generalitat que s'aprovarà en el Consell de Ministres de dimarts.

Així mateix, ha destacat l'impuls i el finançament del projecte per a la instal·lació a Catalunya d'un centre tecnològic de producció de xips Innofab i el desenvolupament, a partir del gener, del calendari per avançar en el traspàs de Rodalies.

EL CATALÀ A L'ADMINISTRACIÓ

Per Aragonès, la llei de garantia de plurilingüisme és necessària en vista de les dificultats per poder parlar en català amb "normalitat" en àmbits com el de la justícia, a més de preservar el sistema educatiu català i el seu model lingüístic propi i per enfortir-ne la presència en l'àmbit audiovisual.

Sobre el traspàs de l'IMV, ha destacat que es tracta d'una "demanda històrica" de la Generalitat, del Parlament i de les entitats del tercer sector que farà més compatible la gestió d'aquesta prestació i de la renda mínima.

En relació mb l'Innofab, Aragonès ha assegurat que la inversió de 300 milions d'euros tindrà efectes positius per a l'economia europea i catalana.

TRASPÀS DE RODALIES

El president català ha coincidit amb Sánchez que el traspàs de Rodalies serà "complex", però ha assegurat que la xarxa de trens necessita una millora del servei, ja que considera que en l'actualitat està lluny dels estàndards de qualitat mínimament exigibles.

Ha detallat que a partir del gener es faran reunions per establir el calendari del traspàs, en què s'inclourà la creació de la nova empresa que operarà el servei, Rodalies Catalunya.

"Aquest primer trimestre del 2024 es constituirà la comissió Generalitat-Estat per al traspàs de la infraestructura ferroviària", i ha avançat que els pressupostos generals de l'Estat del 2023 inclouran les dotacions pressupostàries per al traspàs, amb uns imports que estimen de 600 milions.

Aragonès ha sostingut que aquests acords "no neixen del no-res", i que són possibles després de reconèixer el Govern central que hi ha un conflicte polític entre Catalunya i la resta d'Espanya i pel seu compromís amb la desjudicialització, que s'ha traduït en els indults dels líders de l'1-O a la presó, la reforma del Codi Penal i l'impuls d'una llei d'amnistia.