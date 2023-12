Aragonès afirma que l'amnistia obre una "nova etapa" en la qual avançar cap a un referèndum

BARCELONA, 21 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dijous que l'amnistia ha obert una "nova etapa" que deixa enrere la repressió i que ha d'avançar cap a la resolució del conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya.

Ho ha dit en la roda de premsa posterior a la reunió que ha mantingut al Palau de la Generalitat amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, en què han arribat a cinc acords, entre els quals destaquen la convocatòria d'una nova reunió de la taula de diàleg entre tots dos governs al llarg del primer trimestre del 2024 i una llei de garantia del plurilingüisme en les administracions públiques.

Per Aragonès, després dels acords per investir el president socialista, s'obre una nova fase de negociació en la qual el Govern defensarà la seva proposta per resoldre el conflicte, i que passa per la celebració d'un referèndum d'autodeterminació.