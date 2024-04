Aragonès afirma haver actuat amb transparència amb el Hard Rock

"Si nosaltres som els que ho hem publicat, no amaguem res"

BARCELONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha defensat haver actuat amb transparència amb el projecte del Hard Rock i ha rebutjat entrar en dinàmiques "partidistes i electoralistes".

Ho ha dit en unes declaracions a Belfast, on ha viatjat aquest dimecres per reunir-se amb la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, després que ha transcendit que el Govern va renovar el compromís amb el Hard Rock abans signar l'acord del projecte de pressupostos del 2024 amb el PSC --comptes que finalment no van poder aprovar pel 'no' dels Comuns--.

"Aquest acord s'ha publicat al Portal de Transparència, com es fa amb tots els acords que adopta el Govern. Hem estat transparents i és, simplement, un acord de caràcter tècnic que no canvia ni el rumb ni la naturalesa del projecte que hi havia fins ara", ha assegurat.

Segons Aragonès, van publicar l'acord com ho fan amb la resta de caràcter tècnic que adopta el Govern, i ha constatat que es pot consultar des de fa setmanes: "Si nosaltres som els que ho hem publicat, no amaguem res".

Respecte al fet que la candidata dels Comuns a les eleccions catalanes, Jéssica Albiach, li ha demanat que doni explicacions en la Diputació Permanent del Parlament, ha retret que en campanya s'aprofiti tot i ha rebutjat entrar en dinàmiques "electorals".

"NO HI HA NI UN EURO"

"No hi ha ni un euro per al Hard Rock. No s'hi destinava cap recurs en el marc dels pressupostos de la Generalitat. Aquest document no canvia res, simplement el que fa és actualitzar algunes de les característiques tècniques dels acords anteriors", ha argumentat.

També ha assegurat que tothom sap que el Hard Rock no forma part de les seves prioritats, que passen per la reindustrialització de Catalunya, entre altres aspectes.

Ha afegit que si el projecte tira endavant serà "perquè hi ha un procediment urbanístic que s'ha de gestionar amb seguretat jurídica i en el qual el Govern té eines limitades per poder decidir si ha de tirar endavant o no".