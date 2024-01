Aragonès afirma que el futur Campus de Salut del Clínic serà un dels "més avançats d'Europa"

Les administracions signen el conveni per desplegar-lo però no en concreten ni el calendari ni la inversió



BARCELONA, 29 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat l'ampliació de l'Hospital Clínic i la construcció del nou Campus de Salut del centre a l'avinguda Diagonal de Barcelona com "un dels campus de salut més avançats d'Europa" després de signar el conveni que estableix les bases de col·laboració institucional per al desenvolupament urbanístic del projecte.

"És un projecte de país i de mirada llarga que requereix aliances i complicitats àmplies", ha reivindicat després de signar el document en un acte al Palau de la Generalitat en el qual han participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller de Salut, Manel Balcells; el director general de l'hospital, Josep Maria Campistol, i el rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia.

També hi han assistit la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà; els consellers Natàlia Mas, Ester Capella i Joaquim Nadal; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, i l'alcaldessa d'Esplugues de Llobregat (Barcelona), Pilar Díaz.

El document l'han signat Aragonès, Collboni, Moret, Marín, Díaz, Campistol i Guàrdia en tractar-se d'un conveni interadministratiu entre Generalitat, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Ajuntament de l'Hospitalet, Ajuntament d'Esplugues, Consorci Hospital Clínic de Barcelona i UB.

La signatura es produeix un any després que aquestes administracions van anunciar l'acord per a l'ampliació del Campus Clínic a l'entorn de l'avinguda Diagonal amb l'objectiu de crear un "gran pol de coneixement en matèria de salut", un projecte del qual encara no se sap el calendari ni la inversió prevista per desplegar-lo.

"SUMA DE COMPLICITATS"

Collboni ha celebrat que la "suma de complicitats" entre les administracions signatàries hagi desbloquejat aquest projecte que, segons l'alcalde, fa temps que estava bloquejat, ha destacat el compromís de la resta de municipis signataris i de la Diputació de Barcelona amb aquest projecte i ha exigit ampliar la línia L3 de Metro perquè arribi al Campus Clínic un cop construït.

Creu que Barcelona veurà néixer "un nou pol" científic amb la construcció d'aquest campus que, entre d'altres, connectarà amb centres com el Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS), el futur CaixaResearch Institute de recerca immunològica i el centre en R+D d'innovació en salut que AstraZeneca construirà a la capital catalana, ha assegurat Collboni.

UN PAS "DEFINITIU"

Campistol ha explicat que la signatura d'aquest conveni espera que sigui un pas "definitiu" perquè l'ampliació i la construcció del nou centre siguin una realitat i ha remarcat que l'edifici actual s'ha quedat petit per a l'activitat del Clínic.

Guàrdia ha insistit en la idea que Barcelona s'està convertint en "un pol de referència internacional" en l'àmbit biosanitari, ha remarcat el compromís de totes les institucions signatàries i ha celebrat que aquest dilluns es fa un pas endavant amb un projecte de llarg recorregut.