Aragonès afirma que el front comú no és "cosa de dos" i s'ha de traduir en polítiques concretes

Avisa que les negociacions amb un hipotètic Govern central PP-Vox "seran encara molt més difícils"



BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que el front comú que demana a Catalunya davant un hipotètic govern de PP i Vox després de les eleccions del 23 de juliol no és "cosa de dos" partits, sinó que ha de ser una gran aliança que es tradueixi en accions polítiques concretes.

En unes declaracions a Catalunya Ràdio, recollides per Europa Press aquest dissabte, ha explicat que aquest front ha de comportar un full de ruta compartit --"paraula de la qual s'ha abusat molt aquests últims anys", ha dit--, amb posicions compartides al Congrés i al Senat.

Ha defensat que els partits independentistes i els que defensen el dret a decidir s'han d'entendre davant el "risc evident de reculada" que suposaria un Govern central de PP-Vox després de les eleccions generals.

Per ell, el procés de negociació iniciat aquesta legislatura amb el Govern central ha estat difícil, però "és evident que amb un govern de PP i Vox les condicions encara seran molt més difícils".

Per això, ha insistit a dissenyar un "acord programàtic" basat en la defensa de la llengua, de les infraestructures i de l'Estat del benestar, entre d'altres.

VEU DIFÍCIL UNA LLISTA COMPARTIDA AL SENAT PEL 23-J

Preguntat per si no descarta una llista compartida en el Senat pel 23-J, ha respost que ara ho veu difícil perquè falten "pocs dies i sempre ha estat una qüestió en la qual els partits han estat allunyats".

No obstant això, ha reiterat la seva voluntat d'"explorar fórmules perquè en les condicions d'ara, sense forçar excessivament res", es puguin construir propostes unitàries, i ha assegurat que s'estan negociant.

Ha dit textualment que ningú no plantejava les eleccions del 28-M com una primera volta d'unes eleccions al Parlament, tot i que els resultats són un estímul per millorar "en els àmbits en els quals hi hagi marge per fer-ho millor".

ERC, EN LES "ANTÍPODES" DEL MODEL DEL PSC DE COLLBONI

Sobre pactes postelectorals a Barcelona, ha recalcat que ERC està molt allunyat i en les "antípodes" del model del candidat socialista, Jaume Collboni, i que amb el candidat de Junts i guanyador dels comicis a la ciutat, Xavier Trias, tenen diferències notables, però també coincidències.

Davant aquest diagnòstic, ha destacat que el candidat d'ERC, Ernest Maragall, compta amb la seva confiança per liderar les negociacions, i que allò que decideixi serà "la millor decisió per a Barcelona i el país".