Aragonès afirma que els resultats electorals a França són "una lliçó per tota Europa"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest diumenge que els resultats de les eleccions legislatives a França són "una lliçó per a tota Europa. La mobilització dels demòcrates és el millor antídot de l'extrema dreta".

"Enhorabona al Nou Front Popular i a tots els demòcrates per aquesta gran victòria!", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press i en al·lusió a la derrota d'Agrupació Nacional.

Les projeccions situen el Nou Front Popular de Jean-Luc Mélenchon com a partit amb més diputats (180-215), seguit de Junts per la República d'Emmanuel Macron (150-180) i Agrupació Nacional (120-150): l'Assemblea Nacional té 577 escons, per la qual cosa la majoria absoluta se'n situa en 289.