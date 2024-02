Aragonès afirma que construir el Hard Rock no és decisió del Govern: "No sé si es farà o no"

Assegura que no es pot revertir "arbitràriament" el procés privat per impulsar el projecte

BARCELONA, 29 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que construir el complex turístic Hard Rock que els comuns demanen descartar per aprovar els pressupostos del 2024 no és una decisió del Govern i que no sap si es farà: "No sé si es farà o no".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dijous a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en la qual ha reiterat que el projecte "depèn fonamentalment dels inversors privats que hi participen".

En aquest sentit, ha recordat que després d'aprovar-se el 2014, els darrers 10 anys hi ha hagut un procediment en què "els privats l'han estat impulsant i també han adquirit una sèrie de drets" que, a parer seu, no es poden revertir arbitràriament.

Així mateix, ha recalcat que la construcció del Hard Rock no és el model que defensa el seu govern per a Catalunya: "No és un projecte que em provoqui entusiasme. El meu model és un altre. És el model de basar el país més en la reindustrialització".

"NI UNA SOLA PEDRA"

Preguntat per l'oposició dels comuns al projecte i el seu veto als pressupostos del Govern fins que no es descarti, ha assegurat que aquest 2024 no es posarà "ni una sola pedra" ni es construirà ni un sol metre quadrat del Hard Rock.

En aquest sentit, ha insistit que no pot paralitzar el projecte però sí garantir que no començarà aquest 2024, i ha demanat als de Jéssica Albiach no vincular aquest projecte a l'aprovació dels comptes.

COMPENSACIONS A LES EMPRESES

En relació amb si s'haurien de pagar compensacions a les empreses implicades en cas de descartar el Hard Rock, ha assenyalat que, si el Parlament decideix tirar enrere el projecte, la Generalitat s'hauria d'enfrontar a "repercussions importants", que no ha xifrat.

"Quan has fet diversos passos, i un privat ha anat adquirint unes expectatives d'un dret, doncs aquestes reclamacions les trobaríem sobre la taula", ha recalcat.

Tot i així, Aragonès ha afirmat que el Govern està fent "una anàlisi de riscos" per defensar la hisenda catalana en cas d'arribar a aquest punt.