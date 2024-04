Aragonès advoca per prestigiar el català i crear-li referents: "En català es pot fer de tot"

BARCELONA, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advocat per prestigiar el català i crear-li referents per impulsar el seu ús: "El català no és només la llengua de la literatura catalana. No és només la llengua de l'administració catalana. En català es pot fer de tot. Absolutament".

Ho ha defensat en una entrevista d'aquest divendres a Ràdio Flaixbac recollida per Europa Press en preguntar-li per l'estat del català, sobre el qual ha reflexionat que en la seva infància existien uns referents que des de fa temps "han desaparegut".

Respecte a l'educació a Catalunya, ha opinat que no només és tasca dels centres educatius: "Com a societat demanem molt a l'escola i, moltes vegades, no aportem tant. L'educació dels nostres fills és cosa nostra també".

En aquest sentit, ha advertit que moltes vegades els docents es veuen qüestionats per les famílies, i ha apostat per l'acompanyament als professionals per abordar la diversitat d'alumnes en els centres: Als pressupostos "hi havia recursos que anaven destinats a això i que hauran d'esperar un curs més".

Referint-se a un possible referèndum sobre la independència de Catalunya que es dugui a terme a nivell espanyol, s'ha preguntat si l'Estat estaria disposat a acceptar i sobre com gestionaria els resultats si "a Catalunya surt que sí a la independència i en la resta d'Espanya surt que no".