Aragonès adverteix de poca "intensitat" en les negociacions sobre Rodalies i el dèficit fiscal

BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticat aquest divendres que "el Govern central no està posant intensitat de treball" en les negociacions per al traspàs de Rodalies i la reducció del dèficit fiscal.

Considera que no s'està "avançant de manera satisfactòria" en aquests àmbits, ha respost preguntat per les negociacions durant un esdeveniment sobre el sector audiovisual català i l'endemà de coincidir amb el ministre Félix Bolaños en un altre acte.

Aragonès ha afirmat que "s'han de cobrir diferents àmbits" perquè els acords puguin avançar, i ha afegit que l'amnistia i que Catalunya decideixi el seu futur són objectius fonamentals, però que també ho són d'altres.

"S'han d'atendre, i el Govern de l'Estat no està posant la intensitat de treball que mereixeria. No estem avançant de manera satisfactòria a dia d'avui en el traspàs integral de Rodalies i en la reducció per acabar eliminant el dèficit fiscal", ha dit.

Aragonès ha advertit que el traspàs de Rodalies i la reducció del dèficit fiscal "afecta tota la ciutadania" al marge del que opinin sobre l'amnistia o un referèndum.

També ha dit que a priori hauria de ser políticament més fàcil avançar en aquests aspectes, però que "no s'està avançant de manera adequada".