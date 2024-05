Aragonès acusa Sánchez d'aprofitar-se de "l'empatia" de la gent amb un propòsit "exclusivament polític"

Creu que la reflexió del president ha estat una "maniobra electoral més"



MADRID, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i candidat a la reelecció per ERC, Pere Aragonès, ha acusat el president del Govern central, Pedro Sánchez, d'utilitzar l'"empatia" de la gent "per a un propòsit exclusivament polític" i ha qualificat la decisió del líder socialista de continuar al capdavant de l'executiu després de cinc dies de reflexió com "una maniobra electoral més".

"Ho dic d'una manera molt clara, crec que és una maniobra electoral més", ha declarat Aragonès abans d'assegurar que Sánchez ha utilitzat un "sentiment que és natural d'empatia per a un propòsit exclusivament polític" durant una entrevista a Antena 3 recollida per Europa Press.

D'aquesta manera, Aragonès creu que "hem assistit a una comèdia de cinc dies per intentar desviar el focus de l'atenció pública i que només es parli de Pedro Sánchez", i ha denunciat que el president espanyol no hauria fet aquesta "maniobra" sense el context de la campanya del 12M.

Així mateix, ha acusat Sánchez de "practicar tot el contrari al que es predica" ja que el PSC no ha signat "un acord per aturar l'extrema dreta" promogut per ERC, Comuns Sumar i la CUP; i que el PSOE ha intentat "reduir la defensa de la democràcia a Pedro Sánchez".

D'altra banda, Aragonès ha confirmat que no han rebut cap resposta sobre la denúncia interposada pel seu grup davant la Junta Electoral Central (JEC) perquè valorés si és conforme a dret l'enquesta publicada pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) i prohibís l'entrevista de Sánchez a TVE de dilluns al vespre.