Aragonès acusa Sánchez d'aixecar "una cortina de fum" electoral durant 5 dies

Creu que la reforma del CGPJ no és la més important sinó l'"enèsima discussió" PSOE-PP

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha acusat aquest dilluns el president del Govern central, Pedro Sánchez, d'aixecar "una cortina de fum" en forma d'acte electoral durant 5 dies, i l'ha instat a reformar el Codi Penal (CP), la llei de secrets oficials i la llei mordassa.

En una roda de premsa a la seu d'ERC després que Sánchez ha anunciat que continua al capdavant de l'executiu espanyol arran de la denúncia de Manos Limpias a la seva dona, ha dit que el gest "ha acabat amb una performance en forma de sermó, un gest personalista sense cap proposta concreta per combatre la ultradreta".

"PER MI NO ÉS HONEST"

Aragonès creu que Sánchez ha jugat amb els sentiments i l'empatia de la gent per fer una campanya política durant 5 dies: "Per mi no és honest", i ha afegit textualment que la seva actuació ha estat absolutament desproporcionada.

Preguntat per la reforma del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), ha dit que "és de les menys importants" i l'ha emmarcat en l'enèsima discussió entre el PSOE i el PP, segons ell.

DEMOCRÀCIA "DE MALA QUALITAT"

"No tot s'hi val en política. Ja n'hi ha prou. Prou de cortines de fum i de jugades mestres. Avui Pedro Sánchez ha certificat una obvietat: que la democràcia espanyola és de mala qualitat", ha sostingut.

També ha dit que el moviment de Sánchez no és positiu a nivell reputacional perquè ha generat incertesa, i li retreu que no acompanyi amb propostes el seu anunci: "A l'extrema dreta sempre se li planta cara. No s'abandona mai i no se sobreactua amb finalitats electoralistes".

Ha lamentat que el PSOE sempre rebutgi les propostes d'ERC en aquest sentit: "Si avui la ultradreta s'atreveix amb la família del president del Govern central és perquè abans han assajat en altres llocs".

"Ho han fet al País Valencià i al País Basc, ens han ficat a la presó, ens han forçat a l'exili, ens han posat multes econòmiques i ens han espiat", i ha criticat que, mentre això passava, els socialistes miraven cap a una altra banda.

Espera que el PSOE ara sí que accepti les propostes dels republicans "per posar fi a la impunitat de la ultradreta".

EVITAR EL CAS KOLDO

Per Aragonès, aquests 5 dies s'ha evitat que el PSC, el PSOE i Pedro Sánchez parlin de Catalunya i del cas Koldo, i s'ha preguntat si tot això hauria passat si no hi hagués eleccions a Catalunya.

Ha assegurat que ell defensa una política basada en l'honestedat i a parlar de propostes, lluny de personalismes i de jugades mestres: "Deixem els egos a un costat i posem-nos a treballar".