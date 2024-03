Aragonès acusa el PSC de ser "el partit del 'no'" i aspira a tenir "molta més" força després del 12M

HOSTALRIC (GIRONA), 30 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusat aquest dissabte el PSC de ser "el partit del 'no'" i ha assegurat que el seu objectiu és que ERC tingui molta més força de la que ha tingut en aquesta legislatura, després de les eleccions catalanes del pròxim 12 de maig.

"El PSC és el partit del 'no' perquè ens diuen que 'no' al finançament singular, ens diuen que 'no' al referèndum, deien que 'no' a l'amnistia fins fa quatre dies, deien que 'no' al traspàs de Rodalies; la meva pregunta és 'què proposen per al país?'", ha declarat als periodistes en la seva visita a l'Ajuntament d'Hostalric (Girona).

Ha criticat els socialistes perquè, al seu parer, diuen 'no' "per no molestar La Moncloa", i Aragonès també ha lamentat que no sap quines propostes té Junts i el seu candidat, Carles Puigdemont.

"El meu objectiu és tenir la màxima força, tenir-ne molta més que la que he tingut aquesta legislatura, per poder fer tot el que no ens han deixat fer els altres partits", ha afegit Aragonès, i està convençut que la ciutadania es mobilitzarà el 12M amb plena consciència.

En ser preguntat sobre pactes, ha descartat pronunciar-se abans que la ciutadania voti, perquè ho considera una falta de respecte, i "l'única enquesta que és vàlida són les eleccions del 12 de maig".