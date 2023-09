Aragonès abordarà els pressupostos del 2024 amb Junts, la CUP, els comuns i el PSC "alhora"

La Generalitat es reunirà "la setmana vinent" amb Raquel Sánchez per parlar sobre la transformació de l'Aeroport del Prat

BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que abordarà l'escenari pressupostari del 2024 amb els grups amb els quals ha arribat a acords durant aquesta legislatura, i ha enumerat Junts, la CUP, els comuns i el PSC: "Amb tots alhora", ha detallat.

En una entrevista a TV3 d'aquest dilluns, recollida per Europa Press, ha dit que treballaran "molt intensament" amb les formacions independentistes.

Sobre la modernització de l'Aeroport de Barcelona-el Prat pactat amb el PSC dins l'acord de pressupostos del 2023, Aragonès s'ha decantat per impulsar la comissió tècnica "com més aviat millor i, per tant, aquest mateix mes de setembre", i ha detallat que és una qüestió que tractaran en una reunió amb la ministra de Transports, Raquel Sánchez, la setmana vinent.

El president de la Generalitat ha defensat abordar la qüestió "sense apriorismes" i ha reivindicat que la transformació de la infraestructura serveixi per incrementar el nombre d'inversions a Catalunya, i no la quantitat de turistes, cosa que segons ell passa per millorar les connexions sobretot amb el Pacífic, en les seves paraules.

Ha lamentat que "no hi ha cap opció bona, cap opció perfecta", i ha assegurat que buscaran la millor opció amb els ajuntaments de la zona i la societat civil, a més de l'executiu central.

Ha avisat que el Govern no acceptarà imposicions en qualificar de colonialista la proposta d'Aena l'estiu del 2021 i ha vinculat la transformació de la infraestructura a canvis en la governança: "No serveix de res tenir una infraestructura si no tens la capacitat de decidir com funciona".

I sobre la B-40, també acordada amb el PSC dins els pressupostos del 2023, ha qualificat de condició sine qua non "minimitzar al màxim" l'impacte mediambiental de la infraestructura.

Ha dit que apostaran per connectar les ciutats amb una visió a mitjà termini perquè, segons ell, han d'"anar derivant cap al ferrocarril" el trànsit de mercaderies i de vehicles.

PACTE BILATERAL SOBRE EL FINANÇAMENT

Aragonès ha dit que la Generalitat treballarà per aconseguir un pacte bilateral sobre finançament autonòmic amb el Govern central, qüestió que ha qualificat de fonamental al costat de l'amnistia i l'autodeterminació de cara a una investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez.

"Patim un dèficit fiscal que ens està asfixiant com a societat, és un peatge afegit que paguem els ciutadans", ha reiterat, i ha rebutjat participar en una negociació multilateral amb altres comunitats, a les quals ha demanat que --textualment-- no imposin el seu model.