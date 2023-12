Aragonès abordarà amb Sánchez Rodalies, el finançament i defensarà la independència

Impulsarà la taula de partits catalans "quan hi hagi la possibilitat d'arribar a acords"



BARCELONA, 20 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, abordarà amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, qüestions com el traspàs de Rodalies, la millora del sistema de finançament i també defensarà "la independència".

Així ho ha explicat aquest dimecres durant la sessió de control en el ple del Parlament en resposta a una pregunta del líder de Cs, Carlos Carrizosa, el dia abans que Aragonès es reuneixi amb Sánchez al Palau de la Generalitat.

"Defensaré la independència de Catalunya davant Pedro Sánchez i davant tothom, perquè és el meu plantejament i no ho faig a les fosques, no me n'amago. Soc molt clar sobre este tema. Però aquestes altres qüestions també les haurien de defensar", ha etzibat el president a Carrizosa.

Segons Aragonès, amb Sánchez parlarà de "moltes coses" que considera que són d'interès per a Catalunya, i ho faran amb llums oberts i transparència, ha dit.

Per Carrizosa, no es pot parlar sobre un referèndum que és "il·legal perquè exclou la resta d'espanyols del dret a decidir sobre la integritat territorial", mentre que de Rodalies i finançament creu que es poden tractar sempre sobre la base de la transparència, la lleialtat institucional i la viabilitat tècnica.

El president català ha advertit Carrizosa que no li pot atribuir falta de transparència en els acords que assoleixen, i els ha recriminat que se centrin en qüestions que "no interessen" els catalans.

Després d'això, el líder de Cs ha aprofitat per criticar el paper del PSC, que ha acusat de "mentir" els seus electors i d'estar executant el programa de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

ACCIÓ EXTERIOR

El president també ha fet una valoració excel·lent --en les seves paraules-- de l'acció exterior que estan duent a terme en resposta a una pregunta del líder del PP català, Alejandro Fernández, que acusa el Govern de "malbaratar els diners de tots per fer el ridícul a l'exterior".

No obstant això, Aragonès ha reivindicat el desplegament de les delegacions de la Generalitat a l'exterior i altres accions del departament: "Els molesta que Catalunya parli amb veu pròpia al món", ha assenyalat.

TAULA DE PARTITS

Després de la intervenció de la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, Aragonès ha reconegut que el Govern, malgrat estar en minoria, està treballant i afrontant crisis com la de la sequera i els resultats en educació, entre altres reptes.

També ha explicat que impulsarà una taula de partits catalans quan hi hagi la possibilitat d'arribar a acords: "No depenen només de vostè i del meu", ha dit.

Quan el líder de Vox, Ignacio Garriga, li ha demanat un balanç en matèria de seguretat, sanitat i educació, Aragonès ha assegurat que són àmbits als quals han dedicat més recursos que mai --en les seves paraules--, i ha condemnat els discursos "habituals de l'extrema dreta que vinculen els fluxos migratoris amb la qüestió dels nivells de delinqüència".