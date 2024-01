BARCELONA, 1 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest 1 de gener que 2024 serà "de progrés, d'exigència, de guanyar drets i llibertats".

"Comencem un 2024 amb grans reptes per a Catalunya i el món, però amb l'energia i la determinació d'assolir-los", ha dit en un missatge a X.

"Treballem per un any de progrés, d'exigència, de guanyar drets i llibertats, posant el millor de nosaltres mateixos perquè tot sigui possible", ha afegit.