Arag SE España rellevarà el seu CEO a partir del segon semestre del 2025

BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

El CEO d'Arag SE España, Mariano Rigau, ha comunicat que deixarà el càrrec a partir del segon trimestre del 2025, per la qual cosa obrirà el procés per nomenar un successor a principis de l'any vinent, informa l'empresa en un comunicat aquest dilluns.

El pla per substituir el CEO "està en marxa a diferents països europeus del Grup Arag per incorporar els nous responsables territorials", per fer front als desafiaments i reptes del mercat.

Rigau també ha compartit els plans de futur de l'empresa respecte a la implementació de la intel·ligència artificial en diferents processos del cicle productiu.