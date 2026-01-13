Publicat 13/01/2026 12:19

Ara Pacte Local presentarà 150 candidatures a les municipals, la meitat en coalició

En un acte va constatar la "bona sintonia" dels càrrecs de la plataforma municipalista amb el Govern

Ara Pacte Local preveu presentar 150 candidatures a les eleccions municipals del 2027, la meitat en coalició, segons han explicat a Europa Press fonts pròximes a la plataforma municipalista.

En una trobada celebrada dissabte a Vilobí d'Onyar (Girona) amb representants d'uns 50 municipis, es va apostar per consolidar el projecte amb l'elecció de l'estructura territorial i construir "una alternativa forta, arrelada i amb vocació de govern" de cara a les municipals.

Durant la trobada, les esmentades fonts han assegurat que es va constatar la "bona sintonia" dels càrrecs d'Ara Pacte Local amb el govern de Salvador Illa i van explicar alguns dels projectes que s'estan duent a terme en diferents àmbits.

La reunió també va servir per aclarir dubtes polítics i ideològics de la mà d'algunes de les cares visibles del projecte com l'alcalde de Mollerussa (Lleida), Marc Solsona, i l'exlíder del PDeCAT i actual director general d'Economia Social i Solidària i el Cooperativisme de la Generalitat, David Bonvehí.

ESTRUCTURA TERRITORIAL

Amb l'objectiu de millorar la coordinació entre els municipis i de tenir una presència efectiva al territori, a la demarcació de Barcelona s'ha nomenat coordinadora Mònica Ventura, i adjuntes Sílvia Fuster, Mayte Pérez i Guillermina Alonso.

A la Catalunya Central, el coordinador serà Benjamí Nieto amb Xus Domene com a adjunta, i a les comarques de Girona la coordinadora serà Eva Trias amb Ivan Gascon com a adjunt.

Mar Giné serà la coordinadora a les comarques de Tarragona juntament amb Marc Vinya com a adjunt, i el coordinador a les comarques de Lleida, Pirineu i Aran serà Marc Solsona amb Rosa Pujol i Domènec Vila com a adjunts.

La coordinació general d'Ara Pacte Local recau en Jofre Serret i Rosa Pujol, que en l'acte van destacar "la voluntat de construir un projecte útil per als governs locals i les candidatures municipalistes, basat en la cooperació entre municipis, la defensa dels serveis públics i la participació ciutadana".

La jornada va concloure amb el compromís de continuar ampliant el projecte, sumant nous municipis, i treballar per presentar candidatures "sòlides, arrelades i transformadores" a les municipals.

