Aquestes són les sis CCAA que continuen sense aprovar els pressupostos per al 2025

Aragó i Múrcia no descarten un acord pròximament amb Vox, i altres CCAA recorren a decrets fiscals o ampliacions del crèdit

MADRID, 30 març (EUROPA PRESS) -

Catalunya i fins a cinc comunitats del PP --Aragó, Castella i Lleó, Extremadura, Balears i Múrcia-- han tancat el tercer trimestre de l'any com les úniques regions que no han aconseguit aprovar els pressupostos per al 2025, com el Govern central, i continuen amb els comptes prorrogats, encara que algunes administracions autonòmiques continuen buscant suports i fórmules per tirar-los endavant.

El debat sobre els pressupostos ha sortit a col·lació recentment després que la ministra portaveu del Govern central, Pilar Alegría, ha defensat aquesta setmana que és important portar al Congrés un nou projecte de comptes públics si hi ha un acord previ amb els grups per tirar-lo endavant perquè, en cas contrari, farien "perdre el temps" a la cambra baixa i als ciutadans.

I és que el president del Govern central, Pedro Sánchez, es va comprometre a presentar els pressupostos generals de l'Estat del 2025 al Congrés dels Diputats durant el primer trimestre de l'any.

No obstant això, el Govern central no és l'única administració que continua sense aprovar els pressupostos per al 2025 a un dia per acabar el mes de març, ja que fins a cinc comunitats del PP i Catalunya governen amb els comptes prorrogats.

A L'ESPERA DE VOX

En el cas de les comunitats del PP que no tenen pressupostos per al 2025, Vox s'erigeix com un grup fonamental per aconseguir la majoria parlamentària que doni via lliure als comptes públics d'enguany, encara que a molts d'aquests territoris les negociacions estan encallades.

No va ser el cas de la Comunitat Valenciana, on el PP de Carlos Mazón va aconseguir un acord fa unes setmanes amb Vox per aprovar els pressupostos regionals del 2025, fet que va ser molt criticat per part del Govern central.

Des de Vox, han avançat aquesta setmana que els pactes per negociar els pressupostos autonòmics són "complicats" a Aragó i Múrcia i els descarten a Extremadura, Castella i Lleó i Balears, sostenint que veu el PP "desubicat" als territoris.

Seguint els avisos de Vox, Extremadura, Castella i Lleó i Balears presumiblement s'acosten a un escenari en què no podran tirar endavant els pressupostos per al 2025 i contemplen altres possibilitats com decrets fiscals o desgranar mesures específiques.

Un altre escenari diferent és el que es dona a Aragó i Múrcia malgrat els avisos de Vox, ja que s'albira un possible acord més o menys recent a tenor de les últimes declaracions dels seus presidents, Jorge Azcón i Fernando López Miras, respectivament, que no descarten aconseguir un pacte per tirar endavant els comptes.

CATALUNYA I L'AMPLIACIÓ DEL CRÈDIT

En el cas de Catalunya, l'executiu de Salvador Illa presumiblement continuarà amb els pressupostos del 2023 prorrogats, encara que ha apostat per aprovar un suplement de crèdit de més de 2.100 milions d'euros a través d'un acord amb ERC i els Comuns.

De la mateixa manera, el Govern socialista de Catalunya ha donat el vistiplau aquesta setmana a dos acords més que inclouen una modificació de la taxa turística i canvis en l'IRPF i l'impost de transmissions patrimonials (ITP), amb el qual preveuen recaptar fins a 219 milions més a l'any.

DEU CCAA DINS DEL TERMINI I EN LA FORMA ESCAIENT

Al costat contrari se situen fins a deu comunitats autònomes que van aprovar els pressupostos del 2025 dins del termini i en la forma escaient, i fins i tot van aconseguir que entressin en vigor a partir de l'1 de gener. Això ha estat gràcies a les majories absolutes a moltes d'aquestes autonomies o a les coalicions de govern que han permès tirar endavant els comptes d'enguany.

I és que la majoria absoluta de què disposen els governs regionals de Galícia, la Rioja, Madrid, Castella-la Manxa i Andalusia han permès dissenyar un pressupost per al 2025 que compta amb l'aval dels seus parlaments autonòmics.

En el cas d'Astúries, Cantàbria, Euskadi, Navarra i Canàries els pressupostos han explicat també amb el segell d'una altra formació, encara que també han aconseguit aprovar els seus comptes públics del 2025 dins del termini i en la forma escaient.