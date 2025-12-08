APttCB alerta del "desconcert" per ajornar-se Verifactu i demana fixar un calendari

BARCELONA 8 des. (EUROPA PRESS) -
L'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB) ha alertat aquest dilluns del "desconcert" per ajornar-se l'entrada en vigor del sistema Verifactu i ha demanat fixar un calendari, informa en un comunicat.
El president d'APttCB i de Federació Espanyola d'Associacions Professionals de Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals (Fettaf), Joan Torres-Torres, ha dit que "moltes societats i assessories havien fet inversions importants per adaptar-se a l'1 de gener de 2026" i que ara queden en suspès llicències i programes, amb un impacte econòmic.
Ha explicat que la Fettaf ja va presentar en les 30 Jornades Tributàries de l'APttCB la seva plataforma de IA pel Verifactu, amb la finalitat d'anticipar, interpretar i resoldre els reptes tecnològics del control de facturació.
Per això Torres ha lamentat que, amb l'ajornament, aquest esforç d'innovació queda "a l'espera d'un marc definitiu".
L'APttCB ha demanat que el Govern publiqui un calendari definitiu, coherent i tècnicament escalable, i que es considerin "mesurades per evitar que les inversions ja realitzades per les empreses, professionals i assessories quedin en va".