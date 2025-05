Aprovats els pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2025 amb els vots de PP i Vox

El debat finalitza després d'una jornada maratoniana de 13 hores sense prosperar cap esmena de PSPV i Compromís

VALÈNCIA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

El ple de les Corts ha aprovat aquest dimecres a la nit els pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2025, els segons de Carlos Mazón al capdavant del Consell, amb els vots de PP i Vox i el rebuig de PSPV i Compromís, grups que no han aconseguit incorporar als comptes cap de les seves esmenes.

Els pressupostos de 2025 ascendeixen a un total de 32.291 milions d'euros, 2.559 milions més que el 2024 (+8,6 per cent), i inclouen una part específica per la dana que va arrasar bona part de la província de València el passat 29 d'octubre de 2.364 milions, que se sufragarà a través de deute.

La Generalitat defineix aquests comptes com els de la reconstrucció després de la dana, de la qual aquest dijous es compliran set mesos. Després de l'acord pressupostari que va anunciar Mazón al març amb Vox, aquest grup s'ha congratulat d'haver inclòs esmenes que retallen els fons per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) o per als sindicats i la patronal, a més de mesures per a la "reagrupació familiar" de menors migrants.

El debat final d'aquests pressupostos, ajornats per la dana, ha tingut lloc per primera vegada en una única jornada, segons van acordar PP i Vox. El PSPV ha intentat que parteix de les seves esmenes es votessin per separat per allargar la sessió i evidenciar el seu rebuig a la decisió de condensar el ple, una petició que no s'ha acceptat.

La maratoniana sessió, que ha coincidit amb el segon aniversari de les eleccions del 28M de 2023 --que van alçar a Mazón en la presidència de la Generalitat--, s'ha iniciat passades les deu del matí i s'ha perllongat fins a les dues de la tarda amb el debat de les esmenes que han quedat 'vives' a les primeres seccions del pressupost. Després d'una aturada entre les 14.00 i les 15.45 hores, el ple s'ha reprès amb el debat de la resta de conselleries.

El cap del Consell, que ha tingut un acte al matí a Alacant, ha arribat al ple a les 17.57 hores sense fer declaracions als mitjans, després del que ha sortit de l'hemicicle a les 18.04 hores i ha tornat de nou poc abans de les 19.00 hores. El 'president' ha tornat a sortir i entrar en diverses ocasions en les successives hores. A les 21.57 hores han arrencat les votacions i la sessió ha finalitzat minuts després de les 23.00, després de 13 hores de debat.