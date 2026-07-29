Aprovat el planejament que permetrà ampliar el MNAC i per al nou Palau de Congressos

BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -
La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona ha aprovat aquest dimecres el planejament que permetrà ampliar el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i construir el nou Palau de Congressos de Barcelona.
Aquesta aprovació inclou la reordenació dels pavellons del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, la transformació de l'avinguda Reina Maria Cristina en un "eix naturalitzat" i la reserva de sòl per a la futura estació de metro de la Font Màgica, ha informat el Govern en un comunicat.
L'àmbit que inclou el planejament té més de 133.000 metres quadrats de superfície i se situa dins l'eix monumental de l'Exposició Internacional del 1929, entre les avingudes Francesc Ferrer i Guàrdia i la de Rius i Taulet, i el Palau Nacional, al districte de Sants-Montjuïc.
POL DE REFERÈNCIA
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha expressat la voluntat de convertir tot l'àmbit de Montjuïc en un "pol de referència d'institucions culturals del sud d'Europa i assegurar les condicions perquè Fira de Barcelona es projecti cap al futur".
"Conjuguem la promoció de la cultura catalana amb l'impuls de les activitats econòmiques, l'urbanisme de detall amb la connexió amb els barris del voltant i la millora del transport públic", ha afegit.
EXPOSICIÓ UNIVERSAL
A més a més, la consellera ha concretat que "l'ampliació del MNAC s'emmarca en la transformació urbana de Montjuïc amb motiu del centenari de l'Exposició Universal del 1929".
El passat mes de març, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va presentar el projecte arquitectònic guanyador del concurs internacional per a l'ampliació del MNAC, obra de l'equip format pels arquitectes catalans HArquitectes i els suïssos Christ & Gantenbein.