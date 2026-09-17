Aprovat el planejament de l'Hospital del Vallès Occidental (Barcelona)

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona ha aprovat el planejament que permetrà la construcció del nou Hospital del Vallès Occidental (Barcelona), informa la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat en un comunicat aquest dijous.
Els terrenys se situen entre els municipis de Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès i Ripollet (Barcelona), i està previst que acullin un màxim de 752 habitatges, dels quals 403 seran protegits.
La consellera Sílvia Paneque ha explicat que el sector acollirà el nou hospital, habitatges, activitat econòmica i una "xarxa d'espais públics vertebradors".