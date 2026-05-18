Aprovat el pla per transformar el Front Fluvial de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
La comissió territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona, dependent del Departament de Territori de la Generalitat, ha aprovat la modificació del pla que permetrà transformar el Front Fluvial de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) i suposarà la construcció de 139 habitatges, la meitat de caràcter públic, i comerços, informa el Govern aquest dilluns en un comunicat.
La voluntat de l'Ajuntament passa per adequar l'ordenació de la riba fluvial a les necessitats del municipi, i principalment completa el teixit urbà sobre la BV-2002, dins la futura implantació d'una via i la transformació del tram central de la carretera, a més de potenciar-ne el caràcter cívic.
L'àmbit d'actuació abasta una superfície de 3,49 hectàrees de terreny, entre el centre comercial de la Vailet pel nord, terrenys agrícoles per l'est i el sud i la BV-2002 per l'oest, i els nous habitatges s'integraran en el paisatge urbà de l'entorn, amb 11.050 metres quadrats de terreny residencial i de 1.150 més de comercial.