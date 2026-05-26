DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat el Pla d'acció per al desplegament de l'Agenda de Pobles i Ciutats de Catalunya 2050, que és el marc estratègic que orientarà les polítiques urbanes i territorials catalanes en les pròximes dècades.
En un comunicat aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, la Generalitat ha explicat que el pla fixa 9 objectius prioritaris per avançar "cap a un model territorial més sostenible, inclusiu i resilient".
Dins el pla, s'han aprovat mesures com la identificació de projectes estratègics amb elevada capacitat transformadora i impacte territorial; el desenvolupament d'una plataforma digital de seguiment; l'establiment d'un sistema d'avaluació orientat a resultats; l'impuls d'actuacions pilot d'innovació territorial, i el reconeixement de bones pràctiques.