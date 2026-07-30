Aprovat el nou Poum de Mollet del Vallès (Barcelona), que preveu 2.950 habitatges nous

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -
La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (Poum) de Mollet del Vallès (Barcelona), que preveu 2.950 habitatges nous, informa la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat aquest dijous.
Del total dels nous pisos, 1.552 seran protegits, amb la qual cosa les estimacions són que la població aconsegueixi un total de 4.132 habitatges destinats a polítiques socials.
A més a més, el Poum preveu destinar 323.000 metres quadrats de sostre a activitats econòmiques, per reforçar la funció del municipi "com a pol econòmic".