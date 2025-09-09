Aprovat el decret català d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat aquest dimarts el decret que regula l'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, un document que regula, entre altres qüestions, les escoles de riu, les entitats tutores de la pesca i les zones de pesca en instal·lacions privades.
El decret desenvolupa la Llei 22/2009 d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals i es va sotmetre a tràmit de participació ciutadana per recollir les propostes i suggeriments que milloressin el contingut i la redacció del projecte, informa el Govern en un comunicat després del Consell Executiu.
La llei regula, protegeix i fomenta el dret a l'exercici de la pesca a totes les masses d'aigua continental de Catalunya, i compatibilitza l'activitat amb el manteniment d'un estat de conservació favorable de les espècies.