Aprovat el conveni per adaptar l'estació de Vila-seca (Tarragona) i unir-la al futur tramvia

TARRAGONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat la signatura d'un conveni amb Adif i l'Ajuntament de Vila-seca (Tarragona) per desenvolupar les actuacions per adaptar l'estació d'Adif al municipi al seu entorn i connectar-la amb el futur tramvia del Camp de Tarragona, informa en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
L'acord inclou l'adaptació de l'entorn de l'estació als requeriments ferroviaris i tramviaris, la connexió de les dues infraestructures i les connexions urbanes i la urbanització de l'entorn pròxim al ferrocarril del municipi.
També, el disseny i l'execució de dos passos transversals que millorin l'accés a l'estació i la relació entre tots dos mitjans de transport, i la permeabilitat i connexió entre els dos costats de la ciutat.
D'altra banda, el Govern ha autoritzat incrementar en 21,1 milions d'euros l'import màxim destinat a la compra de material mòbil, taller i senyalització del tramvia al Camp de Tarragona.
La primera fase del tramvia del Camp de Tarragona preveu donar servei a Cambrils, Salou i Vila-seca (Tarragona) i disposarà de 14 parades.