Aprovada la construcció de 129 habitatges protegits a Reus (Tarragona)

TARRAGONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
La comissió territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona ha aprovat modificar el planejament municipal de Reus (Tarragona) per construir 129 habitatges protegits en dos solars municipals, informa el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat en un comunicat aquest dijous.
La proposta abasta els solars situats al carrer Ball de Diables número 1, al barri de Mas Vilanova, i el situat al carrer Vilafortuny número 36, al barri de les Clarisses.
Aquests dos àmbits s'han ofert a la Generalitat mitjançant la primera convocatòria de la reserva pública de solars per a la construcció d'habitatges públics.